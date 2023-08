Maiduk: keskpärane muusika mind ei inspireeri

Muusik ja koomik Maiduk ütles Raadio 2 saates "Hommik!", et kuigi Shanon teda ei inspireeri, siis Hendrik Sal-Salleri moodi tahaks ta küll olla, et ka tema suudaks Hauka laada ja Keila rahva käima tõmmata.

Maiduk pole enda jaoks täpselt ära määratlenud, kas ta tunneb end pigem muusiku või koomikuna. "Mõlemana tunnen vist ikkagi. Mida paremaks mu muusikalised oskused muutuvad, seda vähem ma pean sinna nalja taha ära peitma ennast," ütles ta ja lisas, et ka enda tähelepanuvajaduse saab muusikuna ära rahuldada. "Peale seda saab minuga normaalset juttu ka rääkida."

Laul ei pea Maiduki sõnul tingimata naljakas olema, kuid enda muusika puhul tunneb ta, et mingi väike vigur võiks küljes olla. Hea lool võikski Maiduki arvates olla mingi konksuke. Ta nentis, et ka sõnad võiksid head olla, aga need pole alati määravad. "Ma tahaks öelda, et mingi virtuoossus ka, aga tegelikult see ei loe üldse. Muusikas loeb kõige rohkem energia ja maitse ja kõik ülejäänud asjad tulevad juba tagantjärgi."

Vaatamata sellele, et artisti algus on olnud tagasihoidlik, pole Maiduki sõnul küsimustki, et juba paari nädala pärast saab temast maailmastaar ja esimese plaadiga kõik staadionid välja müüdud saab. "Käisin just tegemas oma seda debüütesinemist. Sain selle eest õlut, ain tähelepanu, minestrone suppi ja pool pitsat, aga samas ka hingerahu," kirjeldas muusik. "Tuleb neid tasuta esinemisi ikka veel, aga ma saan ju tähelepanu, saan laval olla teiste inimeste ees," muheles ta.

Maiduki sõnul on tal on olnud ka juhuseid, mil ta on esinema pidanud vaid kahele kuni neljale inimesele, kuid ka selliseid kontserta on tema arvates vahel tore teha. "Siis peabki kohe leppima sellega, et seda ei tohi piinlikuks mõelda või et see ongi naljakas, et see on piinlik."

Lugusid kirjutab Maiduk enda sõnul impulsi pealt. "Kui ma ühe koha peal Tallinnas tiksun, siis mul eriti ideid ei salvestu. Mõnikord võib-olla piisaks isegi Keila-Joale minemisest, lähen kuskile teise keskkonda, Viljandisse näiteks. See on kuidagi selline inspireeriv koht."

Maria Kallastuga, kellega värske singel "Adru" on kahasse tehtud, kohtus ta aga näiteks Tallinn Music Weekil: "Selles mõttes on väga äge, kui on keegi, kes oskab laulda. Minul pole neid laulu-lennutunde nii palju, et ma saaksin lasta välja muusikat, kus ma laulan, mitte ei räpi."

Oma muusikaliste inspiratsioonide sekka loeb Maiduk bändi Chic, kus oli ka tema hinnangul maailma parima bassimees Bernard Edwardsiga. Veel nimetab klassikalise house-muusika esindajaid Frankie Knuckles'it ja Mr. Fingersit. "Mingid inimesed, kes teevad mingit pulli mussi, huvitavat musa, Orelipoiss ja midagi, Code One'i "Vaikus" on ka hea," kommenteeris ta Eesti artiste ja lisas, et ta tahaks olla ka Hendrik Sal-Salleri moodi. "Tahaks ikkagi Hauka laada ja Keila rahva käima tõmmata."

Resoluutselt tunnistas Maiduk, et keskpärane muusika teda ei inspireeri. "Ansambel Shanon ei inspireeri mind."