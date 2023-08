ERNA matka korraldusmeeskonna juht: sel aastal katkestas vaid kolm meeskonda

ERNA matka korraldab Eesti Skautide Ühing ning sellest võivad võtta osa nii noored kui ka eakamad inimesed. "Kõige noorem skautlikul rajal oli sel aastal 5-aastane ja kõige vanemad olid vaid 57-aastased," rääkis Kaibainen, lisades, et võistluselt on varasematel aastatel võtnud osa ka 60- ja 70-aastased.

Matka kõige lihtsam rada osutus kõige populaarsemaks. "Kõige lihtsamale rajale, mis on 16-tunnine rada, läks sel aastal välja 15 võistkonda. See on üle aastate meie rekord – tundub, et lihtsam rada pakub inimestele huvi," lausus Kabainen. Lihtsama raja kilometraaž tuli üle 30 kilomeetri.

Sel aastal liikus matka trajektoor ümber Toomküla veehoidla. "Siia ümbrusesse jääb üksjagu soist ala," kirjeldas Kaibainen. Matka teeb tema sõnul keeruliseks vastutegevus. "Meil on tinglik vastane, mida sel aastal tegi Kaitseliit," jätkas ta. "Nende eesmärk oli piirata võistlejate liikumist teedel ja lagedamatel aladel, et tekitada põnevust juurde." Kogu mäng on ehitatud üles punktide, mitte kiiruse peale.

Rajal tuleb lahendada ka situatsiooniülesandeid. "Esimesena meenub kohe meie legendaarne kõrgseiklusrada," jagas Kaibainen, viidates seitsme meetri kõrgusele rajale, kus tuli üles ronides õige stepsel õigesse pistikusse saada, et puu otsas olev lamp põlema läheks. "Füüsiliselt oli see äärmiselt raske ülesanne."

Kaibaineni sõnul rajal tõsiseid vigastusi osalejatel ei tekkinud. "Eks villid, kriimustused ja puugid kipuvad ikkagi kimbutama," tõi ta näiteid. "Katkestanud on sel aastal vaid kolm meeskonda, teised on olnud väga tublid," lisas korraldaja lõpetuseks.

ERNA matk toimus 4.–6. augustini.