Ciara avaldas uue singli "How We Roll" koostöös Chris Browniga

Ciara ja Chris Browni uus R'n'B singel "How We Roll" ilmus koos tantsulise muusikavideoga.

Värske lugu on Ciara 18. augustil ilmuva lühialbumi "CiCi" esiksingel. Artistide sõnul on "How We Roll" justkui ood oma kallima armastamisele ning ka kaunitele suvepäevadele, kus mõnusalt aega veedetakse.

Uue loo sõnad kirjutasid Brown ja Ciara koos Theron Thomasi ja Skrrt Skrrtiga ning selle produtseerisid Precision Productions, Deli Banger ja Mr Kamera.