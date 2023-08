Depeche Mode astus Tallinnas lavale kontsertturnee "The Memento Mori Tour" raames, esitledes enda sel aastal ilmunud uut stuudioalbumit "Memento Mori".

"The Memento Mori Tour" tuur on Depeche Mode'i 19. turnee ning varasemalt on bänd esinenud Eestis kolm korda: 1998. aastal, 2001. aastal ja 2006. aastal.