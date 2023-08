Galerii: Põlvas toimus Instikurmu festival

Festivali avapäeval astusid üles Karmid Torud, Kulno Malva, Mari Jürjens, Mick Pedaja, Kadri Viirand, Kitty Florentine ja Põhja Konn, laupäeval jõudsid publiku ette Before The Outro, Defunensemble, Karl Petti Trio, Lonitseera, DJ Bandit, Tommyboy & Typicalflow, Rein Rannap, Angus, Ouu, Elephants From Neptune ja Redel.

Lisaks muusikaprogrammile toimus festivalil ka metsakino, mille programm oli inspireeritud teemast "Vabadus", samuti korraldati eriprogrammi Lastekurmu.