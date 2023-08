Järva-Jaanis kogunesid retrokulgurid

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik on taolisi kokkusaamisi korraldanud juba 18 aastat.

"Selle-aastane paraad on mõeldud sõidukitele, mis on pärit eelmisest sajandist. 1900 kuni 1999 – kõik need sõidukid lähevad meile korda," rääkis korraldaja Ülari Kärner.

Uudistajaid jagus kõikide liikurite ümber, kuid erilisena paistis silma Tartumaa mehe Raivo Raju justkui äsja tehaseliinilt tulnud kallur GAZ 93V, mis tegelikult pärineb aastast 1965 ja millega mees läbis pärast masina taastamist esimesed 100 kilomeetrit just käesoleva nädala reedel.

"Algsest masinast, mis ma ostsin, on selle auto küljes ainult raam ja kast. Kõik ülejäänu on välja vahetatud. Sellega mina õppisin ise sõitma, sellepärast väike nostalgia. Mälestuseks saigi see auto tehtud," selgitas Raju.

Eriti paelusid uudistajaid isevalmistatud sõidukid. Haapsalu mees Arne Õismaa tuli kohale metsas ja jahil käimiseks mõeldud roomikautoga, mis valmis tal aasta tagasi. Kuid 42 aastat tagasi tehtud ratastraktorit on mees kasutanud lumelükkamiseks ja ka igapäevasteks põllutöödeks.

"Paljud küsivad, et miks seda roomikutega /autot/ üldse vaja on. Aga ma olen jahimees, siis on vaja põtru metsast välja tõmmata ja selle jaoks on ta asendamatu asi," ütles Õismaa.

Kuna retrosõidukite killavoor on Järva-Jaani aasta tippsündmus, siis kogunesid seda uusidistama sajad inimesed.

Väino: "Igivanu autosid ja isetehtud tehnikat on suhteliselt tagasihoidlikult. Siin on Ameerika masinad ja igasugused muud, nii et killavoor on ise huvitav, aga lihtsalt tema sisu on natukene muutunud aegade jooksul," rääkis tehnikahuviline Väino Rajangu.

"See on juba kalendris sees, et augusti esimene laupäev tuleb ikka Järva-Jaanis olla," lisas ta.