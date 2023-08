Viljandis algab erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu

Laulu- ja tantsupidu "Helisev kodu" on pühendatud psüühilise erivajadusega inimeste jõudmisele kogukondadesse ning suurte erihooldekodude sulgemisele.

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno on peol osalenud nii pealtvaatajana kui lauljana. "Oleme peo pühendanud ajastu lõpule – eelmisel nädalal sulgesime viimase suure erihooldekodu," rääkis Lanno. "Kõik osalejad elavad nüüd kogukondades ja tulevad väikestest kodudest. See tähendab ka jällenägemisrõõmu, kuna pidu on võimalus kokku saada inimestega, kellega suurtes erihooldekodudes aastaid koos elati."

Tänavu on esimest korda erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol kirjeldustõlge, mis kirjeldab nägemispuudega inimestele peol toimuvat.

Viljandi lauluväljakul toimub ürituse raames ka erivajadusega inimeste käsitöölaat, kust leiab südamega tehtud käsitööd, head toitu ning maiustusi. Laadal on üle 20 kaupleja, kes toetavad erivajadusega inimeste tööhõivet ja taaskasutust.

Laulu- ja tantsupidu algab kell 14 rongkäiguga, millele järgnevad sõnavõtud ning koorilauljate ja tantsijate etteasted. Külalisesinejana astub üles Karl Madis. Üritus on kõigile tasuta.