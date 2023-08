Matkaja: väldin telkimisplatse, mis on asula või ujumiskoha lähedal

Suga läbis nelja kuu jooksul 2038-kilomeetrise teekonna, kõndides läbi matkaradade Heltermaa-Ristna-Sarve (245 kilomeetrit), Penijõe-Aegviidu-Kauksi (614 kilomeetrit), Oandu-Ikla (370 kilomeetrit) ja Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (820 kilomeetrit).

"Hiiumaa läks nii ekstreemseks, et peale kuuendat päeva jätkasin matka juba üksinda. Pärast seda tegin kokkuvõtva humoorika hoiatuse inimetele suures Facebooki matkagrupis, et teised oleks ootamatusteks valmis," rääkis Suga. "See sai nii palju positiivset tagasisidet, et mõtlesin matkade korraldajana, et peaksin selle kuuma teemaga edasi tegelema. Kuna on liikumisaasta ja endal on ka aega, siis käin kõik rajad läbi."

Mitmed metsarajad on Suga sõnul muutunud justkui metsa väljaveoteedeks. "Varasemaga võrreldes on mitmed kõnniteed muudetud laiaks kruusateeks. jalgteed on tehtud autoteeks, sest valmistatakse, et ümbruses saab mets raieküpseks," ütles Suga. "Osakonnad jusktui ei kommunikeeri, et äkki teeks palkide väljaveo tee sadakond meetrit kuskilt mujalt, sest siit läheb matkatee," mõtiskles ta.

Enamasti on Suga hinnangul RMK hooned ja lõkkeplatsid viisakas korras ning kuritahtlikult prahti laiali ei jäeta. "Vahel juhtub seda, et prügikast on täis ning kaant peal ei ole. Siis võivad loomad, linnud ja tuul seda edasi kanda," kommenteeris Suga.

Kord kohtus matkaja ka RMK platsihooldajate ja loodusvahtidega, kes tõdesid, et inimesed on end pärast koroonaaega paremini üleval pidama hakanud. "Kui enne sattusid ehk platsidele eelkõige suured peoseltskonnad, siis koroonaajal suurenes matkajate arv. See ilmselt lahjendas eriti negatiivsete äärmuste osakaalu," arutles ta.

"Kui väsinud matkajad satuvad loodusesse samal ajal pidutsejatega, kes tahavad lõkkeplatsil kella neljani hommikul pidutseda, siis tekib loomulikult konflikt," nentis Suga. "Vältida tuleb platse, mis on asula või ujumiskoha lähedal. Pidutsejad lähevad tavaliselt ka suurele platsile, mis on autoga ligipääsetav, 25 inimest võsa vahele istuma ei lähe," õpetas Suga. Lisaks tuleb lõkkeplatse ja telklaid vältida eelkõige reede- ja laupäevaõhtuti, kui väljas on kuiv ja soe ilm.

Viimastel aastatel on Suga käinud matkamas ka Soomes, Helsingi läheduses. "Kuigi olen püüdnud alati valida vähem populaarseid kohti, siis olen ükskord ikkagi sattunud sellele ajale, kui muusika mängis nii kõvasti, et pidime telgid sadakond meetrit edasi viima," rääkis Suga.

Suga tõi välja kauneimate Eestimaa kohtade seas rahvuspargid, Paganamaa, Haanja piirkonna ja rabad.