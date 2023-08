Ansambel Ouu: Nõmme on meie jaoks oluline koht

Ansambel Ouu liikmed, kitarrist Hyrr Innokent Vainola ja bassist Jaan Sinka, rääkisid Raadio 2 hommikuprogrammis, et Nõmme on nende muusikalist tegevust palju soosinud. Üle kümne aasta tegutsenud muusikaline kollektiiv Ouu astub sel nädalavahetusel üles Intsikurmu festivalil.

Ansambel Ouu liikmed on kõik käinud Nõmme gümnaasiumis, kus teiste seas õppisid ka Smilersi solist Hendrik Sal-Saller ning Terminaatori laulja Jaagup Kreem. "Nõmme on meie jaoks oluline koht. Meie kultuurikeskus oli baaris Von Glehn, kus andsime kontserte oma punkbändiga," rääkis Sinka.

Lisaks muusikale on bassist Jaan Sinka teinud teistele artistidele mitmeid muusikavideosid. Näiteks on Sinka tehtud video Smilersi loole "Tee, mis sa tahad". Veel on bassist koostööd teinud Raheli, Elina Borni ning Gameboy Tetrisega. "Olen eos valinud projekte sisetunde järgi. Need muusikud, kes mulle endale ei meeldi, jätan kõrvale," lausus Sinka.

Hyrr Innokent Vainola on bändi kitarrist ning helilooja, kuid töötab ka heliinsenerina. Produtsendi tööpäevad võivad sageli kesta varajaste hommikutundideni. "Tihti algab salvestamine päeva keskpaigas, aga lõppeb hilistundidel. See on ilmselt seotud lihtsalt muusikute töörütmiga: kontserte antakse nii argipäeviti kui ka nädalavahetusteti enamasti hilisõhtutel," nentis Vainola.

Ansambli Ouu nimi tuli sellest, et bändi algusaegadel oli see ühe koosseisu ühise sõbra parasiitväljend. "Tundus, et see sõna on selline, mida inimesed ka välismaal vahel palju ütlevad," sõnas Vainola ning lisas, et näiteks on väljendit oma lauludes kasutanud muuhulgas Kanye West ja Lil Pump.

Hiljuti andis Ouu koostöös Florian Wahliga välja loo "Paslik kättemaks". Sel nädalavahetusel astub Ouu üles Intsikurmul, kus tulevad muuseas esitusele ka kaks uut lugu: "Mad" ja "Mõeldud, öeldud, tehtud".

Ansambel Ouu liikmed on vokalist Rahel Ollisaar, kitarristid Hyrr Innokent Vainola ja Tiit Liblik, trummar Rihard Niinberg ja bassist Jaan Sinka.