Jüri Muttika valmistub Ironmaniks: ma ei saa enam kuidagi välja tagurdada

Muttika rääkis suvises "Ringvaates", et on õppinud ujumist alates 27. märtsist. Enne seda ta endi sõnul eriti ujuda ei osanud.

"Teeme ära sellega, mis meil praegu on," muigas ujumistreener Cevik Andres Siim, kommenteerides Muttika ujumisoskusi. "Suurim mure on hingamine. Ta tegelikult ujub krooli, aga hingamist ei saanud me paika."

Treener soovitas Muttikale, et ükskõik, kuidas ta ka Ironmanil ei ujuks, siis vähemalt tuleks pidevalt edasi liikuda. "See annab sulle lootust lõpuni jõuda."

Muttika lisas, et tal on nüüd ühiskondlik surve Ironmanil osaleda. "Ma ei saa kuidagi välja tagurdada. Ma pean minema ja osa võtma."