Üle 30 Eesti koolijuhi läbisid kolmepäevasel matkal ligi 200 kilomeetrit

Koolidirektorid üle Eesti olid tänavu juba 14. korda jalgrattamatkal "Kuidas elad Eestimaa kool?", millega tugevdatakse koolijuhtide kogukonda. Seekord tutvuti Harjumaa koolidega ja häälestati ennast ette uueks algavaks õppeaastaks.

"Meil on 35 kilomeetrit läbitud," kommenteeris Narva Eesti Gümnaasiumi õppejuht Ruth Opmann. "Sellest kolmandik on kruusateid, me oleme parajalt sopased. Ja vihm on hoidnud meid."

Keskmiselt külastatakse ühel matkapäeval 13 kooli, selle retkega saab neid aastate peale kokku läbitud lausa 182. Järgmisel aastal saavad retkel osalejad Eestimaa koolidele tiiru peale. Viimaseks sihtpunktiks on tuleval aastal Saare maakond. Erinevate koolide juhid on osalejate sõnul olnud siiani väga agarad oma uksi teistele koolijuhtidele avama.

"Ma mõtlesin, et see on tõepoolest hea võimalus näidata Padise põhikooli – mida me siin teeme, kuidas me siin toimetame ja mis me siin kõik ära oleme ka juba teinud," lausus Padise põhikooli direktor Katrin Zahharov.

Matkalised on seadnud endale eesmärgiks arendada ühiselt sporti tehes Eesti koolijuhtide kogukonda, tutvudes üheskoos erinevate koolide tööga. Loodetakse ka leida inspiratsiooni, et sõnastada lahendusi Eesti haridussüsteemi sõlmküsimustele.

Nissi Põhikooli direktor Annely Ajaotsa sõnul on huvitav näha, kuidas koolid uuendustega kaasa on läinud ja väljakutsetega hakkama on saanud. "Kuidas nad on toime tulnud kõikide vahepealsete kriisiaastatega – seda on lahe vaadata," lisas Eesti koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht.