Botaanikaaia vikatiga niitmise kuraator: eesmärk on traditsiooni elus hoida

Tänavu toimub Tallinna botaanikaaias neljandat korda vikatiga niitmise päev, kuhu tulevad kokku nii noored kui ka vanemad inimesed, et omandada vikatiga niitmise tarkusi.

"Ma olen niitnud lapsest peale, aga ega ma ei teadnud, kuidas ma niidan, et kas see on õige," rääkis Mäekallas. "Nüüd ma mõtlen iga kord, kuidas ma niidan, et tuleks sirge, ühlane tulemus." Botaanikaaia üritusel, 5. augustil, saab lasta oma vikatitehnikat üle vaadata. Üritusele võib minna ka oma vikatiga.

Esialgu tuleks kuraatori arvates pöörata tähelepanu õigele vikati käeshoidmise viisile ning sellele, kuidas vikat ohutult käest panna, kui on vaja korraks niitmine katkestada.

"Peamine eesmärk on traditsiooni elus hoida," tõdes Mäekallas. "Tegelikult me ei saagi tänapäevaste alternatiivsete vahenditega võistelda ja ega ei peagi, aga kui ongi väiksem ala, saab vikatiga seda ideaalselt niita," rääkis ta, lisades, et vikat on vaikne tööriist, mida kasutades saab kehale jõukohast koormust anda.

Lisaks jõuavad vikatiga niites muru sees pesitsevad väiksed loomad eest ära pageda. "Vikatiga me niidame parajalt aeglaselt, et nad jõuavad kõik eest ära minna," nentis Mäekallas. Ta rõhutas, et niidetud hein tuleb alati kokku korjata. "Et väiksed liigid jälle kasvada saaksid ja et õisi oleks rohkem."