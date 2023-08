Noor kokk avas Võsu rannas oma kioski: ma ei oleks osanud sellest isegi unistada

"Ausalt, ma ei oleks isegi osanud unistada sellest, et mul on roosa kohvik, mul on merevaade, kui ma teen süüa. Väga palju paremaks ei saa minna," rääkis Lipp saates "Ringvaade suvel".

Tehnikaülikooli lõpetades oli Lipp üsna keerulises seisus. Tallinna restoran, kus ta töötas, sulges uksed ning ta jäi töötuks. Selle asemel, et mujale kandideerida, võttis ta säästud ja pere appi ning ehitas endale ise kohviku. "Lõpuks jäi ikkagi konteiner peale, sest see on turvalisem, mugavam. See ehitati täpselt nii, nagu mina soovisin," rääkis ta oma kioskist. Lipp töötab kõikidel päevadel, välja arvatud siis, kui vihma sajab.

Lipp sõnas, et talle meeldib klientidele pakkuda lihtsamaid jooke ja toite, nagu smuutid ja võileivad. "Ma tahan, et toit maitseks hästi ja näeks ikkagi hea välja ka."

Koolis käies tegi Lipp praktika Portugalis kahe Michelini tärniga pärjatud restoranis Alma, kus mõistis, et sellises kohas töötamine pole tema jaoks. "Seal on kunst ja söök koos. Mulle meeldib lihtsalt rohkem söögitegemine ja sellest rõõmu tundmine, mitte, et sa oled kogu aeg jubeda pinge all."

"Ma ütleksin, et see on võrdne," muigas Lipp vastuseks, kas oma kioskiga tegelemine tekitab rohkem stressi või toob talle rohkem kasu. "Stressi on palju, pinget on palju, aga samas, kuna ma töötan siin iga päev, siis ma näen kõiki neid inimesi, kes siin käivad. Ma näen kõiki emotsioone, saan tagasisidet."