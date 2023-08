Roosti punkbänd Raised Fist esineb Tallinnas

"Me pole kunagi sihtinud kommertsedu, sest tavalised inimesed ei kuula meie muusikat," rääkis bändi solist Alexander Hagman, lisades, et neil on siiski palju lojaalseid fänne.

Raised Fist asutati 1998. aastal Rootsis – ajal, mil muusika liikus käest kätte kassettide peal. "See ühendas inimesi," lausus Hagman ja meenutas, et kõik algas demokassettidest, mida nad püüdsid aegamisi oma esimestel kontserditel müüa. "Me pidime kõvasti vaeva nägema, et oma muusikat live'is mängida."

Bänd teeb enda sõnul võimsa sõnumiga agressiivset muusikat. Hagman usub, et iga artisti jaoks on tähtis, et tema loomingul võimas sõnum oleks. Paljudel on selleks armastus, Raised Fist aga valutab südant maailma pärast. "On tähtis, et sul oleks tugev sõnum, eriti kui sul on palju kuulajaid, palju fänne – sa saad midagi tähtsat välja öelda, kasutada muusikat, et muuta maailm paremaks kohaks. Ma usun, et sul on suisa see kohustus seda teha."

Raised Fisti seni värskeim album "Anthems" ilmus 2019. aastal. Bändi koosseisu kuuluvad kitarristid Jimmy Tikkanen ja Daniel Holmgren, bassimees Andreas Johansson, vokalist Alexander Hagman ja trummar Robert Wiiand.

Raised Fist astub Helitehases lavale 21. oktoobril.