Noepi staadionikontserdi teine erikülaline on Alika

Noep oli seni välja kuulutanud staadionikontserdi erikülaliseks ansambli Trad.Attack!. Nüüd lisandus kontserdil ülesastuvate artistide sekka ka Alika.

"Mul on väga hea meel ja suur au soojendada Noepi staadionikontserdil! See on tõesti väga erakordne üritus!" kommenteeris Alika.

Noep ehk Andres Kõpper on oma loominguga Spotify platvormil kogunud enam kui 60 miljonit kuulamist, milles mängis suurt rolli eelmise aasta lõpus Itaalias teenitud kuldplaadi staatus looga "Fk This Up". Albumiga "No Man Is An Island" pälvis Noep Eesti muusikaauhindadel neli tiitlit. Artisti viimane album "Move Your Feet" on inspireeritud erinevatest taskuhäälingu saadetest, intervjuudest ning sotsiaalmeedias nähtud klippidest.