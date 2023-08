Galerii: laupäeval esietendus suvelavastus "Metuusala"

Soojas teadusulmes hargneb Võrumaal lahti lugu lähedase kaotusest ja leidmisest. Lavale astuvad Karol Kuntsel (Vanemuine), Margaret Sarv (Ugala) ning Rainer Elhi (Rakvere Teater).

Jan Kausi, Mihkel Kohava ja trupi koostöös valminud "Metuusala" on ajalooline fantaasia kaotusest ja sellega võitlemisest. Poole tuhande aastase peategelase elukäik tõstatab küsimusi inimsuhete ajalisusest ja ajatusest. Kolmel eri ajastul kulgev lugu uurib lähedust läbi kaotuse: kuidas mõjutab inimesi surm, tüli, lahkuminek, võõrandumine? Kas kaotuse nõiaratast on võimalik murda? Millise hinnaga on võimalik lõhutud suhteid parandada?

Teksti on kirjutanud Jan Kaus koostöös trupiga. Lavastaja Mihkel Kohava, kunstnik Elisa Sinisalu, valguskunstnik Priidu Adlas, helikunstnik Kirill Havanski, graafika Illimar Vihmar.