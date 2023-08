James Bluntil ilmus uus singel "Beside You"

James Blunt naaseb publiku ette värske albumiga "Who We Used To Be" 27. oktoobril. Albumilt leiab ka äsja avaldatud singli "Beside You". Loo produtseeris Manchesterist pärit kollektiiv The Six, kes on varasemalt teinud koostööd artistidega nagu Clean Bandit, Marshmello ja James Arthur. Singlit "Beside You" saab kuulata siit.

"Who We Used To Be" järgneb Blunti 2019. aastal avaldatud stuudioalbumile "Once Upon A Mind". Uue kauamängiva kirjutamisel tegi artist koostööd mitmete produtsentidega, kelle hulgas Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke, Steve Robson.

"See on mõnus suvehümn ja veidike nagu pidu, tähistamaks seda, et olete lõpuks ometi koos selle kaaslasega, keda olete kogu oma elu otsinud," räägib muusik uue singli taustast. Blunt läheneb oma muusikakarjääri kahekümnendale aastapäevale.

Artisti 2004. aasta debüütalbum "Back To Bedlam" sisaldas ülemaailmset hitti "You're Beautiful" ja kuulub selle kümnendi Top 10-ne enimmüüdud albumi sekka. James Blunt on võitnud kaks Brit auhinda, kaks Ivor Novello auhinda ja pälvinud viis Grammy nominatsiooni.