Raplamaa lapsed näitasid suvisel kunstipäeval oma annet

Riin Palloni juhendamisel sai maalida ja meisterdada, Rao Heidmets õpetas multifilmide tegemist, Liisimari Randjärv tegi aga näomaalinguid.

Üheksa-aastane Irma sai oma multifilmi valmis suurema vaevata. Selleks läks vaja riisi, värvilist liiva ja mobiiltelefoni.

"Mu multifilm jutustab sellest, et kurb riisitera kohtub ühe rõõmsa liivateraga. Ja nad saavad kokku ja riistera muutub ka rõõmsaks," kirjeldas Irma.

Aga kuue-aastane Paul ja seitsme-aastane Melissa valmistasid koos plastiliinist nukud ja ka multikas võeti üles üheskoos.

Paul selgitas, millest nende looming jutustab: "Ühest tulnukast, kes võttis päikesekiire. Üks inimene nägi seda ja ta minestas."

Melissa sõnul ei olnud multika tegemine ei keeruline ega samas ka lihtne.

Rao Heidmets ütles, et lastel jooksis mõte kiiresti. "Mind üllatab, kui ruttu neil ideed tulevad. Ise mõtlen mingi aasta aega oma uue filmi ideed. Igaüks teeb oma telefoniga, tõmbame talle programmi, millega saab ka kodus jätkata filmi tegemist," rääkis ta.

Kõik tulevased maalikunstnikud pidid järgi aimama maailmakuulsa Vincent van Goghi maali "Tähistaevas". Õed, kümne-aastane Kristella ja kaheksane Mariella näitasid seejuures tõelist isikupära.

Rapla laste suvise kunstipäeva eestvedajat Riin Pallonit üllatas väga, et kunstipäev nii suure õhinaga vastu võeti.

"Üks vanem ütles mulle, et tema lapse puhul on küll nii, et see kool võib olemata olla, aga kunstiring peab olema. Jah, see on väga tore, et lapsed ikkagi huvituvad sellest," sõnas Pallon.