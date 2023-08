Ironmani projektijuht Aire Veskimäe: jooksurajal saab muuhulgas apelsine, soola ja leiba

Ironman on klassikaline triatlon: esmalt tuleb tuleb ujuda 3.8 kilomeetrit, seejärel sõita rattaga 180 kilomeetrit ning kõige lõpuks joosta 42 kilomeetrit. Peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on võistlusel katkestajaid siiski vähe.

Starti tuleb laupäeval Ironmani peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul osalejaid üle 700. Pühapäeval toimuva Ironmani Tallinna Euroopa meistrivõistlustel tuleb osalema üle 1500 inimese. Kuigi katsumus on suur, on katkestajate hulk väike. "Mitte finišeeruvate hulk on umbes 5-7 protsenti. Osalema ei tulda üle öö emotsiooni pealt, võistlusele eelneb vähemalt pooleaastane treeningperiood," rõhutas Juhanson.

Triatloni start on laupäeva varahommikul kell 6.45. Ironmani projektijuht Aire Veskimäe sõnul saavad ametlikus Sokos Hotell Virus ööbivad osalejad enne ka hommikusööki. "Hommikusöök enne Ironmani on traditsiooniline," rääkis Veskimäe ning Juhanson lisas, et hommikul ei tohiks süüa väga rasvaseid toite, samas peab toidulaud olema süsivesikurohke.

Veskimäe sõnul jagatakse rajal olijatele spordijooki, geeli, batoone ning banaane. "Jooksurajal saab ka apelsine, soola ja leiba," rääkis Veskimäe. Kuna pingutades ja higistades on organismis suur soolade kadu, on rajal olemas ka soolakurgid ning puljong.

Peakorraldaja Ain-Alar Juhanson on ise võitnud kolm Ironmani ning aidanud võistluseks valmistuda ka mitmetel teistel. Muuhulgas treenis tema käe all Raivo E. Tamm. "Üldjuhul saavad 95 protsenti osalejatest võistlusest innustust. Näiteks Raivo on spordi juurde jäänud ja see ongi eesmärk, õpetada see osa eluviisist inimestele juurde," rõhutas Juhanson.

Kõrgeim emotsionaalsuse tipp saavutatakse Juhansoni hinnangul enne starti. Kui rattasõit on üldjuhul lõbusam, sest vahepeal saab sadulas puhata, siis jooksmisel pausi võtta ei saa. Osalejate vaates teeb võistluse kergemaks asjaolu, et jooksu- ja rattadistants on ära jaotatud mitmele ringile.

Erinevalt eelmistest aastatest, on liikluskorraldus sel korral Veskimäe hinnangul inimsõbralikum. Tallinnas on kinni ainult Paldiski maantee, mis Tuuleveski tänavast alates linnast välja viib. "Seekord on lahti Vääna-Jõesuu, mistõttu saab Rannamõisa tee ja Pärnu maantee kaudu linnast välja," rääkis Veskimäe. Kõige keerulisem on tema hinnangul olukord Hüüru ja Kiia elanike jaoks, kuid ka neile on tagatud liikumisvõimalused kodudest välja.

Ironmani profisportlaste auhinnafon on 75 000 dollari suurune. Vanuseklassi võitjad saavad võistelda Ironmani maailmameistrivõistluse kvalifikatsiooni pääsme eest.

Ironman Tallinn toimub 5. augustil. Start on 6.45 Harku järve äärest, siis Paldiski maanteed kasutada ei saa. Ironman 70.3 Tallinna Euroopa meistrivõistlused toimuvad pühapäeval, 6. augustil.