Live Nationi juht: Baltikum on ääremaa, kuhu artistidel on kallis ja keeruline tulla

"Miskipärast lõpeb kõikide suurte bändide agentide vaade või visioon ära Rootsis," rääkis Palm, miks tihtipeale on maailmakuulsaid artiste ja bände keeruline Eestisse esinema meelitada. "Soome ja Baltikum on ääremaad, kuhu on hästi kallis tulla ja keeruline sõita."

"Alati tehakse suured tuurid nii, et mängitakse ära põhiturud: ÜK, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja põhiturgude alla käivad alati ka Taani ja Rootsi," loetles Palm, lisades, et kui põhiturud on umbes kolm-neli korda läbi tuuritatud, hakatakse vaatama ka mujale, näiteks Balti riikide ja Soome poole. "Tegelikult me saame pakkuda sama raha ja meie pakkumised on väga agressiivsed viimasel ajal. Me oleme vahel isegi Soomest ees," kinnitas kontserdikorraldaja.

Palmi sõnul on tavaliselt bändidel enda tuurisoojendaja kaasas, kuid võimalusel pakuvad nad alati kodumaiseid artiste soojendusesinejateks. "Tavaliselt teeme kaks-kolm erinevat valikut, saadame need bändile kinnitamiseks ja siis bänd ise või management valib."

Palm tahtis inimestele südamele panna, et 12. augustil Tallinnas toimuvale The Weekndi kontserdile püüavad petturid maha müüa võltsitud pileteid. "Neid menetleb värava taga politsei," ütles ta, lisades, et probleemi võiks lahendada ametlik piletite järelturu müügiplatvorm, mida Baltikumis praegu ei ole.