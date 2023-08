Elektrisurfilaua leiutaja: patendiametiga juba koostöö käib

Nöps lausus, et idee luua elekriline surfilaud tuli talle paar aastat tagasi. "Ma mõtlesin, et kuidas saaks teha asja, mis annaks adrenaliini nii, et sul ei kuluks kütust ja ei tossaks mootor."

Tegemist mõnevõrra ohtliku spordialaga, ent oleneb ka, millega seda võrrelda. Nöps tõdes aga, et saadud adrenaliin on sõitu väärt.

Nöpsi sõnul on ka varasemalt elektrilisi surfilaudu loodud, kuid neid on olnud väga raske kaasas kanda. Nöpsi loodud surfilaud on täispuhutav ja kogu varustus kaalub kokku 20 kilo ringis.

"Patendiametiga juba koostöö käib," rääkis Nöps. "Me oleme vist maailmas ainsad, kellel on akud masti sees," nentis ta, lisades, et lauaga sõites peaks veekogu sügavus olema minimaalselt meeter, sest selle mast on 80 sentimeetri pikkune.

Reporter Oliver Reimann katsetas Nöpsi juhendamisel elektrilauaga sõitmise ka "Ringvaates" järele.