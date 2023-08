Hulk narvakaid kandideeris Austria teatrifestivalile esinema

Rahvus pole oluline, näitlejakogemus pole nõutav, näidendis osalemise eest makstakse, transport ja majutus hüvitatakse – kes ei sooviks nõnda kümneks päevaks Austriasse lennata. Konkurss oli 16 inimest kohale.

"Hästi palju inimesi tuli, hästi huvitav oli. Meil praegu vestlused käivad, koosolekud käivad, aga top kolm on valitud, ütleme nii, ja teiste kohta veel mõtleme," rääkis Vaba Lava produtsent Serafima Kolodkina.

Viie parima hulka pääsemiseks pidid näitlejakandidaadid tõestama, et neil on julgust oma kastist välja tulla. Ja nad tulid.

"Meeldiv tunne, nagu lapsepõlves. Võib end vabaks lasta, teha, mida tahad ja keegi ei vaata sind. Mulle see meeldib. Arvan, et siia kogunesid loomingulised inimesed, kelle jaoks on oluline midagi korda saata. Nii ka minu jaoks," kirjeldas Narva elanik Vadim Kuprijanov.

"Need inimesed ise ei oodanud, et nad on valmis. Aga lihtsalt nad olid nii tänulikud selle casting'u eest, ütlevad, et kas me saame teha nii, et me iga pühapäev kohtume ja me teeme selliseid harjutusi. Nad on hästi julged ja ma olen tõesti tänulik nendele inimestele," ütles Kolodkina.

Narva elanike identiteeti uurivat lavastust "Piirieufooria" näidatakse septembri lõpus Austrias toimuval teatrifestivalil Steieri sügis.