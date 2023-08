Papageno preemia tunnustab suitsiiditeemasid kajastanud meedialugusid.

Sotsiaalministeerium ja Eesti Noorte Ajakirjanike Selts annavad esimest korda välja Papageno preemia, mis tunnustab 2022. aastal ilmunud parimat suitsiidiennetust toetavat artiklit, raadiosaadet või televisiooniklippi. Preemia eesmärk on aidata kaasa Papageno efekti suurendamisele ühiskonnas.

Uus preemia on saanud oma nime Mozarti ooperi "Võluflöödi" peategelase Papageno järgi, kes kaalus endalt elu võtmist, kuid mõtles tänu kaastegelaste jagatud lugudele ümber.

"Tunnustame Papageno efekti levitavate lugude autoreid ja soovime, et rohkem inimesi mõistaks suitsiidi teemal kirjutamise vastutustunnet ning pööraksid sellele suuremat tähelepanu," sõnas sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnajuhataja Anniki Lai.

"Ehkki tegu on tundliku ja meediamaastikul kohati ohtliku teemaga, tahame ajakirjanikke julgustada suitsiidi teemal siiski kirjutama - hoolivalt ja vastutustundlikult jagatud lood on kellelegi suureks abiks ja lootuseks. Just selliseid lugusid soovime ka esile tuua," ütles Eesti Noorte Ajakirjanike Seltsi esindaja Brita-Maria Alas.

Konkursile on oodatud kõik 2022. aasta jooksul ilmunud ja suitsiiditeemasid kajastanud meedialood, mis on toetanud Papageno efekti levimust. Oma töid on võimalik esitada kuni 11. augustini, täites ära vormi siin.

Lugusid hindab valdkonna ekspertidest, ajakirjanikest ja suitsiidiga lähedalt kokku puutunud inimestest koosnev komisjon, kes rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumite alusel valib välja enim Papageno efekti toetava kajastuse.

Konkursi idee on saanud alguse Austriast ning tänaseks antakse sarnast preemiat välja ka Austraalias, Belgias, Taanis ja Horvaatias.