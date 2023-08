Reedel algab Intsikurmu festival

Festivali korraldaja Mihkel Kübara sõnul on tänavune festival seotud mõtestatud muusikaga. "Muusika on Intsikurmu juur ja tüvi, mille ümber on kõik muu, mis festivalile vajalik ja omane." lausus ta. "Mõtestatud muusika keset metsaparki. Loojate ilust on võimalik kvaliteetselt ja maitsekalt elamust saada ainult siin ja praegu."

Üleüldise müra taustal pakub Intsikurmu Kübara sõnul intelligentset olemist, kus stiilideülene programm pakub uudistamist nii melomaanile kui ka kõige väiksemale külalisele. "Intsikurmu on sõõm värsket õhku ühetaolises maailmas. Meil ei ole piire," lisas ta.

Sel aastal tervitab festival metsapargis Grammy nominenti Todd Terryt. Lisaks leiavad Põhja Konna ja Rein Rannapi ainukesed avalikud suvekontserdid aset just Intsikurmus. Esimest korda on festivali ajaloos laval ka Austraalia artist Crooked Colours.

Kõik pidulised saavad osa ka metsakinost ning väiksematele festivalikülalistele on oma festival nimega Lastekurmu. Festivalilt leiab ka maleala ja kohalike kohvikute ja gurmeetoiduga toidutänava.

Intsikurmu festival toimub augustikuu esimesel nädalavahetusel 4.–5. augustil Põlvas.