Köielkõndija Jaan Roose püstitas Kataris uue maailmarekordi

Kolmekordne slackline'i maailmameister Roose läbis üle 150 meetri pikkuse ja 185 meetri kõrguse liini, mis oli paigutatud kahe luksushotelli vahele Kataris Lusali linnas, esimesel katsel.

"Kui ma esimest korda ikoonilisi torne (Rafflesi ja Fairmont Doha hotell) nägin, teadsin, et see on hoone, millel pean kõndima," rääkis Roose. "Kõik, mis on saavutamist väärt, toob kaasa oma õiglase osa väljakutseid ja ma olen uhke, et sain selle lõpule viia."

Roose sõnul oli tegemist raskeima liiniga, mis ta oma karjääri jooksul on läbinud. "Soojad LED-tuled ja nendega kaasnev lisaraskus muutsid seda, kuidas liin minu ja mu kehakaaluga kohanes. See on nagu rulatamine suurel raskel puutüvel, mitte kergel laual," kommenteeris ta.