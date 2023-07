Nädalavahetusel toimub Tähesaju Horteses rahvusvaheline kassinäitus

Näitus algab laupäeval, 5. augustil kell 10.00 ning lõpeb pühapäeval kell 14. Pühapäeva lõunal toimub Aasta Kass 2023 auhindade üleandmine ning peale seda näituse parimate autasustamine. Valitakse publiku lemmik, toimub loterii.

Näitusele on oodata kuuest eri riigist 18 eri tõugu kassi - haruldane laperm, aktiivne abessiinia ja somaali, kuriili tömpsabaline, tai kass, vene sinine, birma, siberi kass, briti pika- ja lühikarvaline, Eesti kõige populaarsem šoti kikkis- ja lontkõrvaline, meini kass, norra metskass, rägdoll, bengali kass.

Osalevate kasside seas on lõppenud hooajal kogu maailmas tõu parimaks tulnud kuriili tömpsabaline Moreman New King ning maailmas teise koha saavutanud šoti lontkõrvaline Macrory Napoleon. Nimekaid kodumaa kasse on osalemas teisigi. Lisaks tõukassidele on võistlustules kodukassid.

Kassinäituse korraldavad koostöös Estonian Cat Association ESTICAT MTÜ ja Hortes.