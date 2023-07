Ilmus treiler õudusfilmist "Saag 10"

Kümnendas "Sae" filmis reisib peategelane ja sarimõrvar John Kramer (Tobin Bell) Mehhikosse, et läbida riskantne ja eksperimentaalne meditsiiniline protseduur, mis peaks olema imeravim surmava vähi vastu. Kramer avastab aga kiirelt, et tegemist on petuskeemiga, mis paneb kurikuulsat mõrvarit väärastunud õiglust taga otsima.

Värske film tuleb välja produktsioonifirmade Lionsgate ja Twisted Picturesi alt ning selle stsenaariumi kirjutasid Josh Stolberg ja Pete Goldfinger. Belli kõrval astuvad peaosades üles Shawnee Smith ja Steven Brand.

"Saag 10" linastub kinodes 29. septembril.