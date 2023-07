Räpparid Offset ja Cardi B avaldasid ühissingli "Jealousy"

Offseti ja Cardi B uus singel "Jealousy" sämpeldab Three 6 Mafia lugu "Jealous Ass Bitches".

Offseti ja tema abikaasa Cardi B ühine singel "Jealousy" valmis tööstöös laulukirjutajate Boi-1da, OZ'i, ja Jahaan Sweetiga.

Offset sõnas, et töötab hetkel oma teise stuudioalbumi kallal. Tema esimene sooloalbum "Father of 4" ilmus 2019. aastal.

Cardi B on oma karjääri jooksul andnud samuti välja ühe ülieduka stuudioalbumi "Invation of Privacy" ning palju singleid, millest viimane "Point Me 2" tuli välja selle aasta juulis koos töös räppariga FendiDa Rappa.

"Jealousy" muusikavideos teevad kaasa Offset lapsed ning USA näitlejanna Taraji P. Henson.