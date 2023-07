Galerii: Rummu karjääris toimunud Red Bull Slack Warriori tiitel läks Tšehhi

Red Bull Slack Warrior on ainulaadne üks ühele võistlus, kus klassikaliste trikkide ja osavuse näitamise asemel peavad sportlased läbima unikaalsetest elementidest ja takistustest koosneva veekogu peale ehitatud raja. Eestis toimus üritus esmakordselt 2021. aastal, kui tiitli võitis kaskadöörikogemusega Eesti köielkõndija Tauri Vahesaar.

Värske Red Bull Slack Warriori võitja Michal Pirek tunnistas vahetult pärast võitu, et ei suuda seda uskuda. "See on minu jaoks täielik ime! Aga proovisin mitte stressata ja läbida raja toetudes oma kogemustele – mitte kukkuda ega liialt pingutada. Sain sellega hakkama – olen esimene!" kirjeldas Pirek oma emotsioone ja teed ihaldatud võiduni.

Võistlusel panid lisaks esikolmikule oma oskused sel aastal proovile ka sellised suurnimed nagu Benni Schmid (Saksamaa), Tauri Vahesaar (Eesti), Giada Regoli (Itaalia), Sascha Grill (Saksamaa), Andy Lewis (USA), Benoit Brume (Prantsusmaa), Kristjan Kullamaa (Eesti) ja Marius Kitowski (Saksamaa).