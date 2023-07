Galerii: Jänedal toimuvad 32. korda talupäevad

Traditsiooniliselt pakutakse talupäevadel talutoodangut, näiteks sinki, vorsti, suitsuliha ja -kala ning aiasaadusi. Kohapeal saab näha ka valikut talutehnikast ning Musta Täku talli ülakorrusel saab uudistada kodumaist käsitööd: kudumeid, sepiseid, keraamikat, vaipu ja käsitöölõngasid.

Talupäevadel on avatud Jäneda mõis, kus igal täistunnil toimuvad jalutuskäigud koos giidiga. Mõisa on üles pandud Siiri Sisaski fotonäitus, Ülle Linnuste loodusmaalid ning võimalik on külastada helilooja Urmas Sisaski planetaarium-kontserdisaali.

Jäneda talupäevadel on esimest korda kohal ka kaitseliidu Viru maleva Tapa malevkond, kes näitab varustust ja tutvustab oma tegemisi, eesmärke ja tegutsemise põhimõtteid.