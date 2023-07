Taylor Swifti fännid põhjustasid Seattle'is maavärina

Seismoloog Jackie Caplan-Auerbachi sõnul toimus kahel järjestikkusel õhtul toimunud kontserdil 2,3-magnituudiline maavärin.

"Swift värinaks" kutsutud nähtust on võrreldud 2011. aasta samas piirkonnas toimunud "Elajase värinaga". Toona panid kohaliku Ameerika jalgpalli meeskonna fännid maa vappuma, kui Marshawn Lynch tegi mängus olulise touchdown'i.

Lääne-Washingtoni ülikoolis geoloogiaprofessorina töötav Caplan-Auerbach nägi võrdlust maavärinate grupis, mida ta Facebookis modereerib, ja asus kohe tööle.

"Haarasin kontserdi mõlema õhtu andmed ja märkasin kohe, et seal on selgelt sarnane signaalide muster," ütles ta. "Kui ma panen need teineteise peale, on need peaaegu identsed."

Peamine erinevus 22. juuli ja 23. juuli õhtul on üks 26-minutiline ajanihe. "Ma küsisin üle ja 23. juulil kontsert viibis ligi pool tundi, seega kõik klapib," sõnas teadlane.