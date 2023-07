Võistlejad läbivad Relsirallil 130 kilomeetrit Ida-Viru raudteid

Käsidresiin on kollektiivne liikumisvahend. Nagu pole kahekäesaega võimalik üksi toime tulla, nii peab ka dresiinil olema vähemalt kaks pumpajat. Kõige kiiremini saab dresiini liikuma kuuekesi. Oluline roll on pidurineiul.

"Tuleb õigel ajal peatuda, et dresiin kaugele ei veereks, ega liiga varakult ei pidurdaks. Naiste habrastel õlgadel püsib osa võidust," selgitas VKG võistkonna liige Valeria Dorofejeva.

Kokku võistleb Relsirallil 13 võistkonda. Tähtis on osavus, kiirus, koordineeritus ja loomulikult musklijõud.

"Meenutab noorusaegu, kus oleks pidanud sporti rohkem tegema. Aga mõnus olemine, hea seltskond, ma arvan, see on kõige tähtsam," rääkis Enefiti võistkonna liige Andres Vainola.

Dresiinivõistluse korraldajad kinnitavad, et Relsiralliga propageeritakse raudteeliikluse ohutust ja sportlikku eluviisi, kuid pigem meenutab see ikkagi raudteelaste suvepäevi.

"Tuleb arvata, kui kaugel mõni post on või visata mingeid naelu ämbrisse või midagi sellist. Aga jah, paar sellist dresiini peal kiirendusvõistlust on ka. Seal iseenesest selline sportlik vastupidavus tuleb kasuks," rääkis Go Grupi võistkonna liige Jüri Etverk.

Kahe päeva jooksul läbivad dresiinivõistkonnad mööda Ida-Viru tööstusraudteid ligi 130 kilomeetrit.