Tallinna loomaaia habekotkas Marco kolis Šveitsi Alpidesse

Enne loodusesse laskmist rõngastati lind värviliste rõngastega, tema seljale kinnitati GPS-saatja ja tal pleegitati mõned suled, et ta oleks õhus kergemini äratuntav.

Marco on esimene Tallinna loomaaias koorunud habekotkas, kes Alpides vabastati. Ta on eriti oluline just seetõttu, et viib sinna uusi geene – tema isa, Tallinnas elav Ali, on pärit Kasahstani loodusest ja jõudis loomaaeda Almatõst 20 aastat tagasi. Marco ema saabus Tallinna 17 aastat tagasi Austriast Haringsee ohustatud röövlindude säilituskeskusest. Alates 2011. aastast on Tallinna loomaaia habekotkapaar kinkinud maailmale 11 habekotkatibu.

Marco vabastati koos tänavu Austrias koorunud habekotkas Obwalderaga, kes arvati olevat emaslind, kuid täpsema uuringu käigus selgus, et tegemist on samuti isaslinnuga. Kotkaspetsialistid aga eksituse pärast meelt ei heida: ümbruskonnas elab piisavalt emaseid habekotkaid, kelle isaslinnud saavad endale paariliseks valida, kui aeg kätte jõuab.