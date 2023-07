Köielkõndija: Rummu karjääri rada on päris paras pähkel

"On midagi, mis kisub inimesi kõndima mööda lagunenud või mahajäetud hooneid," tutvustas Roose, miks üritus just Rummu karjääris teha otsustati.

"See rada on ikkagi päris suur pähkel, sest see on kombinatsioon erinevatest slackline'idest," rääkis Roose, et slackline'i rajal on erinevad köieliinid ning erineva pingega köied. Kõige kõrgemad liinid on kümne meetri kõrgusel. "Siin on kõik stiilid kokku korjatud, pluss kõike tuleb teha kiiruse peale."

Roose sõnul on kesmine kiirus raja läbimiseks umbes neli minutit. "Kui keegi maha kukub, tuleb püsti tõusta ja täpselt sama koha pealt liinil jätkata. See on küll aja raiskamine, aga me ei sunni inimesi tagasi liini algusesse minema."

Roose ise sel korral võistlustulle ei astu. "Kuna ma olen selle raja meister – ma tean igat detaili ja see on täpselt minu fantaasiale ehitatud, siis ma olen siin kui peakohtunik," rääkis ta.

Red Bull Slack Warrior leiab Rummus aset 29. juulil.