Galerii: Bedwetters andis kontserdi ligi 3000 tartlastele

Autovabaduse puiestee kontsert on bändi esimene Tartus peale uuesti kokkutulemist. Laulja Joosep Järvesaare sõnul keskendub kollektiiv nüüd uute lugude loomisele ja albumi lõpetamisele. "Teeme kõik, et see bad boy veel sügisel välja anda," muigas Järvesaar.

Bedwettersi populaarsus tõusis 2007. aastal, mil neist sai esimene MTV auhinnaga pärjatud Eesti bänd. 2013. aastal läks Bedwetters seitsmeks aastaks pausile, mille järel naasesid nad 2022. aastal videosingliga "Miss Hurricane". Tänavu osales bänd ka Eesti Laulul, kus saavutati superfinaalis kolmas koht.