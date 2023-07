G4S: folgil on kaks äärmuslikku publikut, kellega tegutseda tuleb

Saarik sõnas, et festivali korraldaja peaks kindlasti enda publikust lähtuvalt koostama riskianalüüsi. "Igal üritusel juhtub midagi. Küsimus on selles, mis see juhtum on ja kuidas seda kiirelt ära hoida," lausus ta. "Selleks on kindlasti vaja teha erinevaid koostöid," viitas Saarik näiteks politseile ja meditsiiniasutustele.

Suurürituste projektijuhi sõnul on praeguse aja festivalikülastajad paremini ürituse meluga informeeritud ning seetõttu on turvamine läinud mõnevõrra lihtsamaks, ent oma tööd tehakse ikkagi samasuguse pühendumusega kui aastaid tagasi.

Agressiivseid festivalikülastajaid on Saariku teatel reeglina aga vähe ning tihtipeale suudab neid ka kaasasolev sõpruskond korrale kutsuda. Siiski tuleb üksikutel kordadel politsei abi kasutada.

"See, kes ostavad folgi päevase pileti või festivalipassi neljaks päevaks, on küll ääretult meeldiv publik," rääkis Saarik Viljandi folgi külastajatest. "Teine publik on see, kes läheb sinna nn ette söögialasse elu ja melu nautima - siin on kaks äärmuslikku publikut, kellega tuleb tegutseda."