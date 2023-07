Toiduteadlane: malts on väga väärtuslik toiduaine

"Iga uus on ju ammuunustatud vana, et ega me päris ise seda välja ei mõelnud," muigas Signe, rääkides maltsapiruka retseptist. "Malts on olnud tuhandeid aastaid tagasi isegi kultuurtaim."

Kaarel kinnitas, et maltsa võib salatina, ilma küpsetamata süüa ning lisas, et ka maltsa seemned on söödavad. "Malts on väga väärtuslik toiduaine, seemned on valgurikkad, nii nagu tšiili hanemaltsal ehk kinoal." Maltsa maitset võrdles Kaarel spinatiga.

Kuigi malts kasvab igal pool, tuletas Signe meelde, et söögiks tuleks seda korjata siiski maapiirkondadest.

"Ringvaade" 26. juulil Autor/allikas: Della Reikop / ERR

Retsept

Põhi

50 g võid

200 g täisterajahu (spelta, nisu vm)

2 spl vett

½ tl soola

Täidis

100 g noori maltsalehti

3 muna

1 klaas piima

50 g riivitud juustu

1/2 tl soola

Maltsapiruka valmistamismeetodi leiad "Ringvaate" sotsiaalmeedialehelt.