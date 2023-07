Rakil ilmus uus lugu "Whole Lotta Lovin'"

Raki (Ragnar Kaasik ja Rudolf Paul Korp) avaldas uue singli "Whole Lotta Lovin'", mida inspireeris kahe inimese vaheline romantiline suhe.

Ansambli solisti Kaasiku sõnul räägib nende värske lugu sellest, kui tähtis on suhte jooksul enda tunnete õigeaegne väljendamine. "Partneri vastu külm olemine ei pruugi olla seotud armastuse kadumisega, vaid mugandumisega."

Uue loo muusikalist poolt inspireeris aga soov siduda klassikaline bluus tänapäevasema rokiga, luues läbi selle pildilise atmosfääri.

"Whole Lotta Lovin'" on viies lugu, mille Raki välja andnud on.