Jaan Pehk tegeleb loometööga enamasti sügisel ja talvel: mulle meeldivad hämarad ajad

Pehk sõnul võib muinasjutte kirjutada põhimõtteliselt ükskõik millest. "Seal ei ole midagi väga keerulist," lausus ta, lisades, et loometööga tegeleb ta enim sügisel ja talvel. "Mulle meeldivad hämarad ajad."

Avandi tõdes, et ka tema on tekstide kirjutamises kätt proovinud. "Ma olen luuletanud küll ja saatnud oma paar teost Jaanile lugemiseks," sõnas ta. Päris Tähekese materjaliga aga siiani tegu pole olnud. "Aga tegelikult ma saan aru, et mina ei pea kirjutama, vaid Jaan peab kirjutama – mina pean lugema."

"Suveetendused loovad võimaluse kohtuda selliste inimestega, kellega hooaja sees ei kohtu," viitas Avandi kolleegidele. Lavapartneritel on suvi võrdlemisi töine aeg. "Nädalavahetused on ikkagi tegemist täis," kommenteeris Pehk. Suur osa ajast kulub ka ühest sihtkohast teise sõitmisele.

Avandi luges eetris ette ühe Pehki kirjutatud muinasjuttudest "Päev karjamaal", mis nende ühisel tuuril kõlab. Kontsertturnee ''Laule ja muinasjutte'' jõuab Raplasse, Türile, Avinurme, Vändrasse, Tartusse, Viljandisse, Haapsallu ja Tallinnasse.