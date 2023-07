Barbie-nukke koguv Kristjan Hirmo: barbid ei ole ainult väikestele tüdrukutele

Barbie-nukke hakkas Hirmo koguma 2020. aastal, kui välja tuli nukk, mis on inspireeritud Elton Johnist. "Mõtlesin, et see peab küll üks imelik Barbie olema," meenutas ta.

"Mul tekkis kuidagi täiesti spontaanselt huvi seda nukku näha. Mõtlesin, et mul pole midagi, mida koguda: miks mitte hakata koguma selliseid erilisemaid barbisid?"

Eelkõige kogub Hirmo just popstaaridest tehtud nukke. Teiste seas kuulub tema kollektsiooni hiljuti lahkunud Tina Turnerist loodud nukk. "Näiteks selle nuku hinnad, just enne saatesse tulekut vaatasin, on Ebays kuskil 200 dollari juures," märkis ta.

Kollektsionäär naljatles, et Barbie-nukud ei ole siiski maailma parim varaklass. "Sellega on seotud hoidmiskulud. Sul peab olema mingi koht, kus neid karpe hoida. Täna ma isegi ohverdasin saate jaoks need nukud ja võtsin need transpordikastidest välja, aga tegelikult hoian neid pimedas ja jahedas ning üldse ei avagi neid," rääkis ta.

Kristjan Hirmo barbid Autor/allikas: Della Reikop / ERR

Kuigi mees ei ole numbreid täpselt kokku löönud, on ta hinnanguliselt oma kollektsiooni tuhandeid eurosid panustanud. "Ega ma ei ole neid nukke ostnud kindla eesmärgiga, et ma hoian neid 20 aastat ja siis müün need maha. Ma arvan, et see on lihtsalt tore ja lõbus hobi, millega aeg-ajalt tegeleda."