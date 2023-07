Luule Komissarov meenutas Väino Arenit: kui ma teda ekraanil näen, on hea tunne

Viidase sõnul toimib värskes lavastuses duo hästi, kuna Komissarov on väga nooruslik ja Volkonski vaimselt küpse näitleja. "See räägib ühest perekonnast, kus on neli põlvkonda, kes toimetavad kõik koos," tutvustas Viidas. Lavastuses on Volkonskil kaks tütart, kellel on omakorda lapsed ja lapselapsed. "See on selline lavastus, mis vaatab läbi huumori inimese sisse, et mismoodi me õnne taga ajame."

Komissarov tõdes, et suvi on olnud tema jaoks töine. Võimalusel meeldib talle aga näitlemise kõrvalt spordisaateid vaadata. "Luule on kõigest informeeritud," tõdes Viidas, et Komissarov on spordiuudistega väga hästi kursis. Näitleja tõi näiteks, et talle meeldib väga jalgpalli, kergejõustikku ja rallit vaadata.

Komissarov lausus, et sarjas "Õnne 13" tuleb sügisel Väino Areni poolt mängitud Krissu tegelaskuju ärasaatmine. "Kurb, ikka kurb," kommenteeris ta oma kauaaegse lavapartneri kaotust. Komissarov lisas, et on hiljuti vanu "Õnne 13" osasid järele vaadanud. "Kui ma teda ekraanil näen, siis mul on hea tunne ja siis kui see ära lõpeb, mõtlen, et issand, teda ei ole enam."

Hiljuti reisis Komissarov ka Pariisi. "Algul pelgasin üles tippu minemist," rääkis ta Eiffeli tornist, mille ülemisele vaateplatvormile ta lõpuks siiski minna otsustas. "Horvaatia jättis mulle unustamatu mulje, et sinna tahaks koos perega tagasi minna," lisas Komissarov, kuhu ta veel tulevikus reisida sooviks.