Eksperimentaalse popmuusika artist Salea avaldas singli "Morning Bloom"

Salea lausus, et "Morning Bloom" on kerge, muretu ja suvine lugu, rääkides õhtutest, mis võiksid kauem kesta.

"Peale oma esimese lühialbumi väljaandmist lubasin endale, et hakkan rohkem tempokaid lugusid kirjutama. Tundub, et olen õiges suunas liikumas, sest see on täpselt see lugu, millega tahaks päikeseloojangul kabrioletiga kruiisida, juuksed tuules lehvimas," selgitas artist.

Salea ehk Elina Salumäe on eksperimentaalse popmuusika artist, kes kombineerib oma loomingus erinevaid žanre, saades inspiratsiooni nii elektroonilisest muusikast, filmimuusikast kui ka ambient'ist. Käesoleva aasta maikuus andis ta välja oma esimese lühialbumi "Grow".

Lugu "Morning Bloom" valmis koostöös elektroonilise muusika produtsendi Jakop Kaarmaga.