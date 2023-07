Kaagjärve mõisa suvine roosiaiapidu kasvas festivaliks

"Meile on oluline, et kunagi koolina tegutsenud mõisahoone ja aed ei jääks suletuks, vaid pakuks lisaks meie perele rõõmu ka paljudele teistele," rääkis Kaagjärve mõisapreili Maritta Pillaroo. "Igasuvine roosiaiapidu pole mitte ainult siinse ilu ja ajaloo jagamiseks, vaid pisut ka aruanne sõpradele, kohalikule kogukonnale ja kaugematele külalistele, et mida oleme ühe aasta jooksul mõisas korda saatnud."

"Kuna juba järgmisel aastal täidab Kaagjärve mõis rolli kultuuripealinna põhiprogrammis, otsustasime tänavu roosiaiapeost suursündmuse teha, lisades programmi kontserte ja esinejaid, lisaks on mõisahoones avatud kunstnik Made Balbati näitus ning roosihuvilistele tulevad oma aedades peituvaid sorte tutvustama hinnatud roosikasvatajad," tutvustas Pillaroo.

Varasematel aastatel on Kaagjärve mõisa traditsioonilise suvise roosiaiapeoga tähistatud nii mõista torni renoveerimist, rosaariumi rajamist kui ka lipuväljaku valmimist ning National Geographicu turismivõrgustiku kollase raami paigaldamist mõisa eesaeda.

Roosifestival toimub laupäeval, 29. juulil Valgamaal, Kaagjärve mõisas.