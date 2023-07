Eva Eensaar: Jaan Kaplinski on olnud minu jaoks väga inspireeriv

Näitleja ja laulja Eva Eensaar sai valmis sooloplaadiga "Maailma äär". Plaadil on laule kuues erinevas keeles ning Eensaare sõnul on tema loomingut viimastel aastatel just Jaan Kaplisnki palju mõjutanud.

Eensaare plaadil kõlavad lood eesti, soome, prantsuse, inglise, võro ja mulgi keeles. Laulja ise on pärit Lõuna-Eestist – tema juured ulatuvad peamiselt Mulgimaale.

"Tundus, et nüüd on õige aeg kõik plaadile panna. Ma saan ka ise nendest lauludest lahti lasta sellega," rääkis Eensaar, miks ta otsustas plaadi välja anda.

Plaadil on lisaks Eensaarele ka teiste muusikute loomingut, k.a. rahvalaule. Siiski kinnitas laulja, et kõik lood on omavahel mingil viisil seotud ehk räägivad lugusid sarnastel teemadel. "See oli minu jaoks väga oluline," lisas ta.

Ent siiski on iga laul oma nägu. "Üks asi, mis neid eristab, on aeg või aja kihid, millest lauludes ka märgid maha on jäänud," kirjeldas Eensaar. "Ka praeguse aja lugudes on mingisugused ruumid, sisemised ruumid, mida uurida."

Albumil on mitmeid Jaan Kaplinski tekste. "Ta on olnud minu jaoks viimastel aastatel väga inspireeriv," lausus Eensaar, lisades, et teiste muusikute tekste valis ta plaadile selle järgi, kui hästi need temaga ühildusid. "Kindlasti ma ei ole kogenud seda sama, mis Jaan Kaplinski, aga ma suudan seda iseendaga seostada ja see puudutab mind ja võib-olla aitab ka edasi."

"Tekstide leidmine toimub tavaliselt juhuslikult," rääkis Eensaar, kuidas tema laule loob. "Kui ma mingit raamatut loen, siis kuidagi tekib tekstiga seos ja tunne ning siis võib lugu äkitselt tulla."

Plaadi "Maailma äär" esitluskontserdid toimuvad tuleval sügisel.