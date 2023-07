Travis Scott, The Weeknd ja Bad Bunny andsid välja ühissingli "K-Pop"

Lugu "K-Pop" saab olema Scotti uuel albumil "Utopia". Scott on ka varasemalt The Weekndiga koostööd teinud, avaldades lood "Pray 4 Love", "Wake Up" ja "Skeletons". Samuti on Scott andnud välja remiksi Bad Bunny laulust "Krippy Kush".

"Utopia" saab olema Scotti esimene album pärast 2021. aastal toimunud Astroworldi muusikafestivali õnnetusjuhtumit, kus Scotti esinemise ajal suri ülerahvastatuse tõttu kaheksa külastajat ning hiljem haiglas veel kaks.