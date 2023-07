Ansamblist The Xx tuntud Romy avaldas värske videosingli "The Sea", mis pärineb tema sügisel ilmuvalt debüütalbumilt "Mid Air".

Romy kirjutatud loo kaasprodutsendid on Fred Again ja Stuart Price. Värske muusikavideo režissöör on Mollie Mills.

Muusiku esimene sooloalbum jõuab kuulajatani 8. septembril. Varem on uuelt albumilt ilmunud lood "Loveher," "Enjoy Your Life," ja "Strong."