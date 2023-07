Silky Steps ansambli sünnist: me ei osanud midagi muud enda ajaga teha

Leesaar ja Aljaste tutvustasid, et Silky Steps sai alguse 2016. aastal, kui bändiliikmed käisid 10. klassis. Leesaar meenutas, et samal ajal, kui bänd oma esimest albumit "The One" salvestas, tuli neile pakkumine minna Hiinasse esinema, mille nad ka ära kasutasid. "Me esindasime Eestit ühel rahvusvahelisel festivalil, kus sai esineda mitmete tuhandete inimeste ees," sõnas Aljaste.

Kõik Silky Stepsi liikmed, v.a. trummar, on käinud ühes koolis. Aljaste õppis ülikoolis muusikateadust. "Töötasin ka muusikaõpetajana, aga viimasel ajal sai mul natuke kõrini ja vahetasin eriala. Magistris hakkan lõpetama prantsuse keelt," ütles Aljaste, et nüüd töötab ta hoopis prantsuse keele õpetajana. Leesaar töötab aga tehnoloogiaettevõttes. "Üüri on vaja maksta ja festivalidel tahan ka käia," muigas ta.

"Me ei osanud midagi muud enda ajaga teha," rääkis Leesaar, miks just Pärnust mitmeid noortebände tuleb ja miks ka nemad nooremana bändi tegema hakkasid. Ta arvas, et Pärnus ei ole just ülemäära palju vaba aja veetmise võimalusi ning seetõttu otsustavad noored kohalikus stuudios aega veeta. "Kool ehitas proovika kooliruumidesse," täpsustas Aljaste.

Silky Steps kandis varasemalt nime Steps to Synapse. Aljaste põhjendas, et nimemuutus tulenes soovist olla inimestele lihtsamini arusaadav. "Keegi teine ei osanud seda ka kirjutada. Palju segadust tekitas," ütles ta.