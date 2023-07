Noor räppar SRE andis välja debüütsingli "Võtke"

SRE sõnul on "Võtke" konkreetne ja otsekohene lugu, mis toob esile tema sügavama ja isiklikuma poole, kajastades ka inimesena arenemist läbi aastate.

Värske muusikavideo autor on Motion369. Artist lausus, et video süvendab laulu esmotsionaalset sõnumit, viies kuulaja mõtterännakule. Mask, mida SRE muusikavideos kannab, sümboliseerib justkui filtrit, mis lubab rääkida asjadest nii, nagu need päriselt on.