Zayn avaldas uue videosingli "Love Like This"

Zayni värske singel "Love Like This" ilmus koos muusikavideoga ning uus pala ühendab endas popmuusika ja drum'n'bass'i elemente.

Kunagise poistebändi One Directioni liige olnud Zayn (Zayn Malik) sõnas, et "Love Like This" on suvesingel, mille üle ta väga uhke on. "Töötan praegu ka oma uue albumi kallal, mis peagi ilmub. Ma ei jõua ära oodata, millal kõik näevad, mis järgmiseks tuleb," rääkis artist.

Laulja seni värskeim album "Nobody's Listening" ilmus 2021. aastal ning vahepeal ei olnud ta uut muusikat välja andnud.

Lisaks liitus Zayn hiljuti uue plaadifirmaga Island Records. "Love Like This" on esimene singel, mis antud plaadifirma alt välja tuli.