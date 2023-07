Lottemaa tähistab tuleval nädalal üheksandat sünnipäeva

Lottemaad on üheksa aastaga külastanud pea 600 000 inimest. Teemapark rajati Pärnumaale Reiu külla 2014. aastal ning alustati 15 tegelaskuju ja kahe etendusega, tänaseks tegutseb pargis juba 30 tegelaskuju ning ka meelelahutusprogramm on kasvanud.

"Tore on näha, et kõik need üheksa pikka hooaega, on kujundanud Lottemaast just sellise armastatud ja hinnatud muinasjutumaa, mis ühendab endas nii külastajate meelispaiga Eestis, kui ka töötajate unistuste töökoha. Hea on tõdeda, et Lottemaa moto "Headus teeb elu huvitavaks," päriselt ka toimib. Headusega ja südamega tehtud asjad ongi need, mis alati õnnestuvad, nii nagu ka Lottemaa," ütles Lottemaa tegevjuht Margit Toodu.

Sünnipäevapeol toimub suur etendus "Lotte ja Roosi reis kuule", lõigatakse lahti 40 kilo torti, jagataks tasuta jäätised ning päeva lõpetab suur sünnipäeva kontsert, kus laval on Leiutajateküla suurimad staarid ja kõlavad armastatud hitid.